THY'den bayram uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolculardan, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda seferden en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını talep etti. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yolcuların yoğunluktan etkilenmemeleri için bazı uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Ramazan Bayramı ile özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı. Yolcuların yoğunluktan etkilenmemeleri için terminale gelmeden önce THY mobil uygulamalardan veya internet sitesinden "check-in" işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını bastırmaları gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın, check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını online check-in (bagaj teslim) yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan bu işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz. THY olarak tüm yolcularımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar dileriz." AA