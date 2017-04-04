Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

THY'den indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul ile Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 25 destinasyon arasında, uygun fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor.

Bu haber kez okundu.

THY'den indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), transfer merkezi İstanbul ile Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 25 destinasyon arasında, uygun fiyatlarla seyahat imkanı sağlıyor. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 3-13 Nisan'da satın alacakları biletler ile 1 Mayıs-20 Haziran'daki seferlerde, her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek. Her şey dahil gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Yolcular, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100