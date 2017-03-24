THY'den yasağa karşı hamle

HABER MERKEZİ





ABD ve İngiltere’nin cep telefonu dışında elektronik cihazların uçak kabininde taşınmasını yasaklamasının ardından, pazarı kaybetmek istemeyen Türk Hava Yolları (THY), tüm yolcularına bedava internet sunmak için harekete geçti. Emirates’in de benzer çalışma yaptığı öğrenilirken, THY’nin ikinci planının ise yine ABD uçuşlarında tüm yolculara tablet dağıtma uygulaması olduğu belirtiliyor.

Amerika uçuşlarından yılda 1 milyar dolara yakın ciro yapan THY, bu hatta yolcu kaybetmemek için uçak içi eğlence sistemlerinde “Bedava internet ve yolcuya tablet” gibi uygulamalar üzerine çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu çalışmaların Dubai merkezli Emirates Havayolları’nda da yapıldığı belirtildi.

Bedava Wi-Fi

Türk Hava Yolları'ndan (THY), ABD ve Birleşik Krallık’a düzenlenen uçuşlarda yolcuların cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazları kullanımına dair bilgilendirme yapıldı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yolcuların uçak içinde sunulan "Wi-Fi" ile cep telefonlarından internet hizmetine ulaşabilecekleri belirtildi.

Cihazlar itinalı bir şekilde taşınacak

İlgili elektronik eşyaların boarding kapısında teslim edilebileceği için yolcuların uçak kapısına kadar cihazlarını kullanabileceklerine dikkati çekilen açıklamada, "Transfer yolcularımızın söz konusu cihazlarını İstanbul varışlarında boarding kapısında teslim etmeleri yeterli olacak. Yolcularımızın elektronik eşyalarını check-in esnasında bagaja vermeyi tercih etmemesi durumunda, elektronik cihazlar İstanbul’da boarding işlemi sırasında etiket karşılığı teslim alınarak itinalı bir şekilde özel bagajlarla taşınacak. Görevli personellerimiz varış sonrasında belirlenen dağıtım yerinde yolcu bagaj etiketi-cihaz eşleşmesi yaparak elektronik cihazları sahiplerine teslim edecekler." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’ye düzenlenen seferlerde ‘uygulama’ geçerli değil

Açıklamada, ABD ile Birleşik Krallık’ın ilgili kurumlarınca tebliğ edilen kurallar doğrultusunda 25 Mart 2017 itibariyle, Türkiye çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a gerçekleşecek uçuşlarda, standart boyutlardaki akıllı cep telefonundan büyük elektronik cihazların (tıbbi cihazlar haricinde) kabin içinde taşınamayacağı aktarılarak, "Bu uygulama kapsamında tüm dizüstü bilgisayarlar, tabletler, fotoğraf makineleri, e-kitap okuyucular ve oyun konsollarının uçak altı bagajına verilmesi gerekiyor." denildi.

Birleşik Krallık’a düzenlenen uçuşlarda kabin içinde fotoğraf makinesi taşınmasına ilişkin bir kısıt bulunmadığı anımsatılan açıklamada, söz konusu uygulamanın Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olduğu, ABD ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye düzenlenecek seferlerde geçerli olmadığı bildirildi.

‘Yasağa rağmen THY'yi tercih ederiz’