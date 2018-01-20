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Tıbbi kenevir talebi çok arttı

Kenevir, şiddetli ağrılar çeken hastalar için adeta bir kurtarıcı

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:34
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Tıbbi kenevir talebi çok arttı

Almanya'da tıbbi kenevirin serbest bırakılmasının ardından yoğun talebe yetişilemiyor. Kenevirin (Cannabis) Almanya'da tıbbi alanda kullanılmasının yasallaştırılması konusunda yoğun tartışmalar yaşanmıştı.

Ağır hasta durumdaki kişilerin doktor reçetesi karşılığında, devlet kontrolünde üretilmiş kaliteli kenevir satın alabilmesi için gerekli yasal düzenleme geçen yılın başında yapılmış, kenevirin tıbbi kullanımı ve eczanelerde satışı Almanya'da 2017'nin Mart ayından itibaren başlamıştı.

Ne var ki kenevir tohumlarının çiçek haline dönüşmesi ve üretim aşamasına geçilmesi belirli bir zaman alıyor. 2015 yılında Multipl skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan Christoph Schäkermann isimli Alman, doktor teşhisinin ardından ilk kez 2017 yılının Ağustos ayında doktorundan kenevir reçetesini almış. Ancak eczaneye gittiğinde, kenevirin ancak Ekim ayında ellerine ulaşacağı kendisine söylenmiş. Kenevirin eczanede o anda bulunamaması ve hastalık sigortasının da masrafları üstlenmeyi reddetmesi, zaten sosyal devlet yardımı ile geçinen adamın tedavisini epeyce zorlaştırmış.

Şimdiye kadar Almanya‘daki hastaların çoğu kenevirle tedavi masraflarını kendi cebinden karşılamış olmasına ve hastalık sigortalarının masrafları sadece münferit durumlarda üstlenmiş olmasına rağmen, yasada yapılan değişiklikle artık hastalık sigortaları tedavi masraflarını karşılamakla yükümlü kılınıyor.

Cannamedical Pharma gelecekte Kanada'daki bir firmanın ürünlerini ithal edecek. Kanada'da, ABD'de ve İsrail'de kenevir içerikli üretim yapan firmalar milyarlık pazarlara sahipler. Kanada ile Hollanda Almanya'ya sevkiyat yapan başlıca ülkeler.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
KenevirHastaKurtarıcı
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