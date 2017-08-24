Ticari taksi eve girdi: 6 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halinde bulunan B.İ. idaresindeki ticari taksi, dönüş yapmak isterken yoldan çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza esnasında duvarın dibinde yer yatağında uyuyan 44 yaşındaki Cemil A. ile Emir (6), Merve (5), Zekeriya Ahmed (5), Münir (3) ve Vael (2), evin içerisine giren aracın ve yıkılan duvarın altında kaldı. Yaralılar aracın altından çıkarılarak hastanelere kaldırılırken, 2 yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. İHA