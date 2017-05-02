TIR'a saklanan 12 kaçak göçmen yakalandı

Yurt dışına kaçmak için park halindeki tırın dorsesine gizlenen 12 kaçak göçmen, tır şoförü tarafından fark edildi. Sabaha kadar beklediği tespit edilen kaçaklar, gözaltına alındı. Tırdan inemeyen yaşlı kaçak göçmenler ise forklift aracıyla indirildi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 4 Irak, 8 Suriye uyruklu 12 kişi, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gece park halindeki tırın içine girerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak istedi.