TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Erzincan 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Erzincan - Sivas Karayolu'nun 12. kilometresinde, Erzincan Üniversitesi önünde meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine giden Adalet Abdulayev yönetimindeki 90 JZ 606 plakalı tır karşı istikametten gelen Ersin Kötüoğlu yönetimindeki 55 ST 880 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlanarak takla attı.

Yaralanan sürücü Ersin Kötüoğlu ile birlikte İsmail Baykuş ve İbrahim Yavuz, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ise hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Erzincan - Sivas karayolu ulaşıma kapanırken, otomobilde sıkışarak, hayatını kaybeden 2 kişi ise AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.