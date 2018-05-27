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TIR kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu

27 Mayıs 2018 Pazar 17:08
TIR kuyruğu 15 kilometreyi buldu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 15 kilometreyi buldu. Yaklaşık 600 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Almanya'ya ihracat yükü götüren TIR şoförü Murat Tunç, yaptığı açıklamada, 24 saattir kuyrukta beklediğini söyledi. TIR kuyruklarının yıllardır devam ettiğini, kimsenin bu problemi çözemediğini belirten Tunç, "Her türlü sıkıntı, tuvalet yok, yiyecek, içecek yok, alıp getiriyoruz onu neyse de... Uyku desen hiç yok, her türlü burada sıkıntıdayız." dedi.

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