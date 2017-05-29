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TIR kuyruğu 8 kilometreyi buldu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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TIR kuyruğu 8 kilometreyi buldu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 8 kilometreyi buldu. TIR şoförü Nida Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir yurt dışına çıkmak için kuyrukta beklediğini söyledi. Pazar gününden beri hiç uyumadığını ifade eden Tüfekçi ''Görün çektiğimiz çileyi, dünden beri gram uyumadım. Yazık, günah. Geceleri korkuyoruz, kaçakçı TIR'a girecek, çadırı yırtacak diye. Nasıl olacak bilmiyorum." dedi. Kapıkule Sınır Kapısı önündeki yaklaşık 320 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. 
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Kapıkule Sınır Kapısı
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