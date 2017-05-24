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'Toplu arı ölümleri' çok arttı

Dünya'da arıcılıkta ikinci sırada olan Türkiye'de son 10 yılın arı yaşam analizleri incelendiğinde, toplu ölüm vakalarının bu yıl en üst seviyeye çıkarak, yüzde 41'e ulaştığı kaydedildi

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'Toplu arı ölümleri' çok arttı
Dünya'da arıcılıkta ikinci sırada bulunan Türkiye'de son 10 yılın arı yaşam analizleri incelendiğinde toplu ölüm vakalarının bu yıl en üst seviyeye çıktığı belirlendi. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aslı Özkırım ve ekibi ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği uzmanlarınca "Arı ölümleri" konusunda araştırma yapıldı. Rapora dönüştürülen ortak çalışmada, arıcılığın yoğun yapıldığı 21 ilde 82 yerden alınan numuneler ve 11 yıldır sürdürülen gözlemler sonucunda, geçen yıl yüzde 10,2 olan arı ölümlerinin bu yıl yüzde 41,2'ye yükseldiği belirlendi.
Çalışma sonucunda önemli veriler elde ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Özkırım, arıların sadece bal yapmadığını, bahçelerdeki meyve ve sebzelerin yüzde 75'nin döllenmesini sağladıklarını anlattı. Özkırım, arıların olmaması durumunda meyve ve sebzeler başta olmak üzere bütün ekolojik dengenin altüst olabileceğinin altını çizdi.
"Sağlıklı arılarınız varsa polinasyon yapar, sağlıklı arılarınız varsa bal üretir. Arı sağlığını ülke olarak çok önemsemeliyiz. Bal ve arı veriminin sürdürülebilir olması arı sağlığına bağlıdır." diyen Özkırım, arıların bazı dönemlerde, özellikle mevsim geçişlerinde hasta olduğunu, bir arının hastalığının kovandaki diğer arılara da sirayet edebileceğini söyledi. AA
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DünyaArıcılıkTürkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği
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