‘Toplumun en sağlıklı insanları avcılardır’

ADEM BİRİNCİ / RÖPORTAJ





Turgutlu Avcılar Atıcılar Merkezi İhtisas Kulübü Başkanı Zekeriya Gürel , “Kardeşim biz avcılar kendimizi üvey evlat muamelesi yapılmasından vaz geçilmesini istiyoruz. Biz doğayı ve vatanını seven, toplumda kendimizi en seçkin kişiler olarak görüyoruz. Çünkü bizler sabıkası olmayan vergi borcu olmayan sağlık kontrolünden geçmiş sağlıklı kişileriz...” diyor.

Evet sevgili okurlar yukarıdaki serzeniş tüm av ve atıcılık camiası için geçerli... Avcı camiası kendilerine terör muamelesi ve ikinci sınıf insan muamelesi yapılmasından oldukça muzdarip...

Bu meyanda Turgutlu Avcılar Atıcılar Merkezi İhtisas Kulübü Başkanı Zekeriya Gürel sorularımızı cevaplandırdı:





Yeni Mesaj: Sayın başkanım avcıların genelde toplumda yanlış bir algısı var? Bu neden kaynaklanıyor. Bu algı nasıl düzelir?

Gürel: Avcılık medyada, çoğunlukla zalimce ve doğal hayat korumasına karşıt olarak resmediliyor. Kamuoyu, yasal avcılık yapanla yasadışı avcılık yapanları ayırt edemediğinden ve yayınlanan haberler de eksik bilgi ve biraz da art niyetle yayınlandığından avcıların imajı bilerek veya bilmeden zedeleniyor. Aslında Türk basınında yıllardır değişmeyen bir hastalık bu, nedense hep olumsuz haberlerle anılıyoruz. Genellikle acemi muhabirlerin yaptığı yanlış haberlerle gündeme geliyoruz.

Türklerin tarihinde avcılık önemli bir beslenme, eğlenme ve aynı zamanda savaşa hazırlık aracı olmuştur. Avcılığın bir felsefesi, bir kültürü olduğunu bilen ve yaşatan avcıların, av ve yaban hayatına her kesimden fazla sahip çıktığını hiç kimsenin unutmaması gerekmektedir. Tarihin sarı sayfalarına baktığımızda ilk çevrecilerin, doğacıların gerçek avcılar olduğunu görürüz. Avcılar, sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı için kendisini son korumacı olarak hisseder ve bu yönde çalışır. Avcılık vurmak, kırmak, öldürmek değildir. Avlamak ayrı, öldürmek ayrıdır. Biz bir hasat gibi düşünüyoruz bunu. Örneğin evinizin önünde bir tane elma ağacı var. Buradaki meyveler olgunlaştığı zaman yiyelim mi? Yoksa yere düşsün, çürüsün mü? Biz diyoruz ki yiyelim bunu.





Yeni Mesaj: Sayın Gürel MAK kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gürel: MAK kararları alınırken avcının isteğini veya avcılıkla ilgili kararları, istekleri bilgileri sıradan herhangi bir kurumdaki memurlar mı bilir yoksa avcıların kendi içerisindeki avdan, silahtan doğadan anlayan kişiler mi bilir? Her kulübü temsilen seçilmiş başkanlar mı davet edilmeli yoksa avla, hayvanla, doğayla ilgisi olmayan kişiler mi karar almalı. İnterneti olmayan vatandaş köyde internet yoksa avcılık yapmasın mı? Avcı vergisini pulunu ödüyorsa devlet de hizmet versin. Telefon hattı açsın, telefonla sıra versin kolaylaştırsın, çözüm çare olsun.

Yeni Mesaj: Tüfek satın almadaki vergi borcu meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada bu uygulama nasıl?

Gürel: Vatandaş 500 bin TL’lik araç alıyor veya yat kat alıyor, milyon dolarlar harcıyor, devlete binlerce lira vergi borcu var. Ondan vergi dairesinden borcu yoktur yani temiz kâğıdı istemiyorsun avcıdan bin TL ve üzeri borcu olan tüfek alamaz diyorsun. Birde devlet bin TL ve üzeri dediği halde vergi memuru bir lira dahi olsa onu ödemeden veremem diyor. Burada da devletin dediği mi geçerli yoksa devlet memurunun mu? Dördüncü tüfek alırken bizden sabıka kaydı, sağlık raporu, borcu yoktur temiz kağıdı isteniyor. Kanunen bunlar 6 ay geçerli ama memurlar; bugün tüfek al bir ay sonra bir tane daha alacaksın aynı işlemleri yeniden istiyor. Ne gariptir ki her bölgede ayrı ayrı uygulamalar var. Bu yapılan haksızlıklar veya zorlamalar avcılarımızı kaçak avcılığa yasal olmayan yönlerden silahlanmaya itiyor. Geçmişe değil geleceğe bakalım adamın geçmiş vergi borcunu bırak, getirmiş olduğu vergiyi al, geleni geri çevirmeyelim. Geri çevirdiğin her avcı ekonomiye zarar ve kaçak avcılık demek.. Bir de Sağlık Bakanlığı her avcının kendi aile hekiminden aldığı ıslak imzalı sağlık raporu, tüfek ruhsatı için geçerli diyor ama sağlık ocağındaki bazı doktorlar ben avcılığa karşıyım veya silahlanmaya karşıyım deyip vermiyor. Burada devletin verdiği hak mı geçerli yoksa doktorun kendi inisiyatifini kullanarak keyfine mi kaldı bu iş! O zaman Bakanlığın geçerliliği nerede kaldı. Yani bir keşmekeşlik hakim.

Yeni Mesaj: Av belge vize olayı nasıl değerlendirilmeli?

Gürel: Belgelerin sezon ortasında yani Ocak ayında vizesi yanlış. Sezon Ağutos'ta başlar Şubat'ta biter. Sezon başında yapılan vizelerin Ocak ayında tekrar yapılması yanlış bir uygulama. Aldığımız av pullarının üzerinde 2016 ve 2017 av sezonu yazıyor ama sezonun ortasında Ocak'ta vize olmadı diye Avbis kota vermiyor.