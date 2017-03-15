‘Toplumun en sağlıklı insanları avcılardır’

Yeni Mesaj: Sayın başkanım avcıların genelde toplumda yanlış bir algısı var? Bu neden kaynaklanıyor. Bu algı nasıl düzelir?
Gürel: Avcılık medyada, çoğunlukla zalimce ve doğal hayat korumasına karşıt olarak resmediliyor. Kamuoyu, yasal avcılık yapanla yasadışı avcılık yapanları ayırt edemediğinden ve yayınlanan haberler de eksik bilgi ve biraz da art niyetle yayınlandığından avcıların imajı bilerek veya bilmeden zedeleniyor. Aslında Türk basınında yıllardır değişmeyen bir hastalık bu, nedense hep olumsuz haberlerle anılıyoruz. Genellikle acemi muhabirlerin yaptığı yanlış haberlerle gündeme geliyoruz.
Yeni Mesaj: Sayın Gürel MAK kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gürel: MAK kararları alınırken avcının isteğini veya avcılıkla ilgili kararları, istekleri bilgileri sıradan herhangi bir kurumdaki memurlar mı bilir yoksa avcıların kendi içerisindeki avdan, silahtan doğadan anlayan kişiler mi bilir? Her kulübü temsilen seçilmiş başkanlar mı davet edilmeli yoksa avla, hayvanla, doğayla ilgisi olmayan kişiler mi karar almalı. İnterneti olmayan vatandaş köyde internet yoksa avcılık yapmasın mı? Avcı vergisini pulunu ödüyorsa devlet de hizmet versin. Telefon hattı açsın, telefonla sıra versin kolaylaştırsın, çözüm çare olsun.
Yeni Mesaj: Tüfek satın almadaki vergi borcu meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada bu uygulama nasıl?
Gürel: Vatandaş 500 bin TL’lik araç alıyor veya yat kat alıyor, milyon dolarlar harcıyor, devlete binlerce lira vergi borcu var. Ondan vergi dairesinden borcu yoktur yani temiz kâğıdı istemiyorsun avcıdan bin TL ve üzeri borcu olan tüfek alamaz diyorsun. Birde devlet bin TL ve üzeri dediği halde vergi memuru bir lira dahi olsa onu ödemeden veremem diyor. Burada da devletin dediği mi geçerli yoksa devlet memurunun mu? Dördüncü tüfek alırken bizden sabıka kaydı, sağlık raporu, borcu yoktur temiz kağıdı isteniyor. Kanunen bunlar 6 ay geçerli ama memurlar; bugün tüfek al bir ay sonra bir tane daha alacaksın aynı işlemleri yeniden istiyor. Ne gariptir ki her bölgede ayrı ayrı uygulamalar var. Bu yapılan haksızlıklar veya zorlamalar avcılarımızı kaçak avcılığa yasal olmayan yönlerden silahlanmaya itiyor. Geçmişe değil geleceğe bakalım adamın geçmiş vergi borcunu bırak, getirmiş olduğu vergiyi al, geleni geri çevirmeyelim. Geri çevirdiğin her avcı ekonomiye zarar ve kaçak avcılık demek.. Bir de Sağlık Bakanlığı her avcının kendi aile hekiminden aldığı ıslak imzalı sağlık raporu, tüfek ruhsatı için geçerli diyor ama sağlık ocağındaki bazı doktorlar ben avcılığa karşıyım veya silahlanmaya karşıyım deyip vermiyor. Burada devletin verdiği hak mı geçerli yoksa doktorun kendi inisiyatifini kullanarak keyfine mi kaldı bu iş! O zaman Bakanlığın geçerliliği nerede kaldı. Yani bir keşmekeşlik hakim.
Yeni Mesaj: Av belge vize olayı nasıl değerlendirilmeli?
Gürel: Belgelerin sezon ortasında yani Ocak ayında vizesi yanlış. Sezon Ağutos'ta başlar Şubat'ta biter. Sezon başında yapılan vizelerin Ocak ayında tekrar yapılması yanlış bir uygulama. Aldığımız av pullarının üzerinde 2016 ve 2017 av sezonu yazıyor ama sezonun ortasında Ocak'ta vize olmadı diye Avbis kota vermiyor.