Trabzon'u sel ve heyelan vurdu

Yollar caddeler derelere şelalere döndü.

Trabzon neye uğradığını şaşırdı.

Trabzon’un bir çok ilçesi bir anda başlayan yağmurun etkisinde kaldı.

Akçaabat'ın Derecik Mahallesinde yoğun yağış sonrası heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebi ile birçok yol kapandı, arabalar çamur birikintilerine saplandı.

Bir anda kabaran sel suları birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde yüzlerce turist heyelanlar sebebi ile mahsur kaldı.

Akçaabat ilçesindeki turizm merkezi Sera Gölü şiddetli yağışların getirdiği çöp ve çamurlarla kaplandı.