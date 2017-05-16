Trafik canavarı hız kesmiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı , Ocak-Nisan dönemindeki kaza bilançosuna ilişkin resmi verileri kamuoyu ile paylaştı. Yılın dört aylık bölümünde ise ülke genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 121 bin 48 kaza meydana geldi. 843 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 78 bin 480 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk dört aylık dönemde Siirt, Hakkari, Gümüşhane, Ardahan, Kilis ve Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. İstanbul'daki trafik kazalarında 64, Bursa'da ise 24 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 2 milyon 747 bin 275 sürücü ve yolcuya 725 milyon 486 bin 57 lira ceza yazıldı.

303 bin araç trafikten men edildi

Yapılan trafik kontrollerinde alkollü olarak araç kullandıkları tespit edilen 35 bin 305 sürücü hakkında da cezai işlem yapıldı. Çeşitli kural ihlali sebebiyle yılın ilk 4 aylık döneminde 303 bin 284 araç trafikten men edildi. Ülke genelinde yılın ilk 4 ayındaki kazalardan 50 bin 388'ine sürücü, 5 bin 258'ine yolcu ve 378'ine ise yol kusuru sebep oldu. Dört aydaki kazalardan bin 716'sına bisiklet, 107'sine tren ve 23'üne tramvay karıştı. Alkol alıp direksiyona geçen bin 10 kişi kazalara davetiye çıkardı.