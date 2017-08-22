Trakya İstanbul'a 100 bin hayvan gönderiyor Trakya'da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü, İstanbul pazarında alıcıyla buluşuyor. Trakya'dan İstanbul'a bu yıl 100 binden fazla hayvan sevkiyatı gerçekleşmesi öngörülüyor

Türkiye'de hayvancılığın Hollanda'sı olarak adlandırılan Trakya'da yetişen kurbanlıkların büyük bir bölümü İstanbul pazarında alıcıyla buluşuyor. İstanbul'un küçükbaş kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılayan Trakya'dan bayram öncesi 100 binden fazla küçükbaş hayvan İstanbul'a gönderilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve "Türkiye'nin Hollanda"sı olarak nitelendirilen Trakya'da yetişen kurbanlıklar, etinin tadı dolayısıyla İstanbulluların ilgisini daha fazla çekiyor. Besicilerin de yıl boyu kurbanlık olarak hazırladığı hayvanlarının İstanbul'da daha iyi fiyat bulması nedeniyle birçok yetiştirici İstanbul pazarında yerini almak için gün sayıyor. Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Trakya'dan İstanbul'a hayvan sevkiyatının başladığını söyledi. İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir bölümününün Trakya'dan karşılandığını ifade eden Ortan, Trakya'nın hastalıklardan ari olması nedeniyle buradan giden kurbanlıkların İstanbulluların ilgisini çektiğini dile getirdi. Bölgede çok sağlıklı hayvanların yetiştiğini ifade eden Ortan, bu yıl kurbanlık sayısında hiçbir sıkıntı olmadığını vurguladı. AA