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Tren vagonu devrildi: 1 ölü

Ankara-Kırıkkale tren hattında ilaçlama yapan trenin vagonunun devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Tren vagonu devrildi: 1 ölü
Otlarla mücadele kapsamında Ankara-Kırıkkale hattında ilaçlama yapan TCDD'nin 82205 sayılı ilaçlama treninin vagonu, Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi girişinde makas değiştirdikten sonra devrildi. Tren, çevredekilerin uyarısıyla durdu.
İlaçlama yapan işçilerden Hayrettin Pala (51), devrilen vagonun altında kaldı.
Pala, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan işçiler Ahmet G., Mevlüt D. ve Suat P. ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. AA
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Anahtar Kelimeler:
Ankara-KırıkkaleTCDD
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