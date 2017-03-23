TRT-Euronews ortaklığı bitti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT) uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı. TRT'nin Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar, TRT'nin 20 Şubat 2017 tarihli yazısı üzerine, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37'inci maddesine göre verildi.

Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 2009 tarihinde aldığı kararla, TRT'nin, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olarak katılabileceği belirtilmişti.