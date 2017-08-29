Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde girişilen destansı mücadelenin ve kazanılan büyük zaferin 95'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını belirten Orgeneral Akar, "Ata yurdundan Anadolu'ya, şanlı ve destansı bir yolculukla ulaşan, 2 bin 226 yıllık geleneğiyle ordu millet kaynaşmasının en güzide örneğini ortaya koyan, gücünü asil Türk milletinin güveni ve desteğinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük zaferin kararlılığıyla milletin güvenliği, devletin bekası ve aydınlık geleceğimiz için geçmişte olduğu gibi bugün de var gücüyle çalışmaktadır." ifadesini kullandı. Atatürk'ün büyük zafere ilişkin, "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." ifadelerini hatırlatan Akar, mesajında şunları kaydetti: "Bu zafer, aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan ordumuzun ilham kaynağı ve iftihar abidesi olmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza milli birliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze kasteden tüm terör örgütlerine karşı, vatan topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya kadar ve masum hiçbir insanımızın kılına dahi zarar vermeden mücadele etme ve başarma kararlılığındadır. Milletimizin peygamber ocağı olarak da adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları, şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi, bugün ve gelecekte de vazife uğruna 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancıyla görev yapmaya, görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya devam edecektir." AA
TSK barış ve istikrarın güvencesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, her yönüyle milli bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'de, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi
29 Ağustos 2017 Salı 14:01
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