TSK barış ve istikrarın güvencesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, her yönüyle milli bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'de, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi

29 Ağustos 2017 Salı 14:01 Bu haber kez okundu.