Tsunamiyle deniz canlıları yer değiştirdi

Uzmanlar, yaklaşık 1 milyon deniz canlısının tsunami enkazıyla 7 bin 725 kilometre yolculuk yapmasını şimdiye kadar kaydedilmiş en uzun "deniz göçü" olarak nitelendirdi.

Çalışmayı yürüten Oregon Eyalet Üniversitesinden uzman John Chapman, "Bu, deniz biyolojisinde belki de tarihte meydana gelen en büyük planlanmamış doğal deneylerden biri oldu." dedi.

Iwate, Miyagi ve Fukuşima bölgelerinden 5 milyon ton enkazın çıkmasına neden olan tsunamide, uzmanlara göre, enkazın yüzde 70'i hızla okyanus tabanına çöktü ancak sayısız duba, rıhtım, tekne ve kaldırma kuvveti olan diğer parçalar denize süpürüldü.

Çalışmada, 2012'nin haziran ayından bu yılın şubat ayına kadar, 600 parça enkazın üzerine tutunan Japonya'ya özgü 289 deniz canlısı türünün, Washington, Oregon, California, British Columbia, Alaska ve Hawaii sahillerine kadar sürüklendiği bildirildi.

Okyanusun doğusuna sürüklenen canlılardan üçte ikisinin, daha önce ABD'nin batı sahillerinde hiç görülmediğini belirten uzmanlar, bu türlerden herhangi birinin batı sahillerinde kolonileştiğini söyleyebilmek için birkaç yıl gerekeceğini ifade etti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınarak santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor. AA