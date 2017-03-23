Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tuhaf uygulama başladı

İngiltere ve ABD'nin başlattığı, güvenlik gerekçesiyle uçakların kabinine cep telefonundan büyük elektronik cihaz koymama kararını İngiliz hava yolu şirketi British Airways uygulamaya başladı.

Bu haber kez okundu.

Tuhaf uygulama başladı
İngiltere ve ABD'nin başlattığı, güvenlik gerekçesiyle uçakların kabinine cep telefonundan büyük elektronik cihaz koymama kararını İngiliz hava yolu şirketi British Airways uygulamaya başladı. Dün sabah saat 10.00'da yaptığı İstanbul-Londra seferinde ilk kez bu kararı uygulamaya koyan British Airways hava yolu şirketi, seferden önce bütün yolcularına mail atarak elektronik eşyalarını uçağın kargo bölümündeki çantalarına koymalarını istedi. Yolcuların uçağa binmeden önce de yoğun bir aramadan geçirildiği görüldü.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100