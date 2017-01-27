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'Tüketici gıda etiketlerini okumalı'

Gıda Etiketleme Yönetmeliği ikiye ayrılarak, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 26 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Ocak 2017 Cuma 16:48
'Tüketici gıda etiketlerini okumalı'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdaların güvenli tüketimi konusunda büyük önem taşıyan gıda etiketleri konusundaki mevzuatı yeniden düzenledi.

Bu kapsamda Gıda Etiketleme Yönetmeliği ikiye ayrılarak, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 26 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıda Etiketleme ve Bilgilendirme Yönetmeliği hükümlerine uyum için gıda işletmecilerine 3 yıllık bir geçiş süresi tanınıyor. Mevcut durumda isteğe bağlı olarak veya gıdanın belirli koşulları sağlaması durumunda yapılan beslenme yönünden etiketleme, yeni düzenleme ile hazır ambalajlı bütün gıda etiketlerinde zorunlu hale getiriliyor.

Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 g veya 100 ml'sinde bulunan enerji ile besin öğesi (yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker, protein, tuz) miktarlarının yer alması zorunlu oluyor. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda etiketleme ile beslenme ve sağlık beyanları konusundaki çalışmalara aktif olarak katıldıklarını ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeleri desteklediklerini söyledi. Kopuz, “Atalarımız ne güzel söylemiş; ‘bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş’. İnsanımız ne yediğini, içtiğini bilmeli, bunun için de gıda etiketlerini dikkatle incelemelidir. Unutmayalım ki, güvenli gıda tüketmenin yolu, bilinçli tüketici olmaktan geçiyor” dedi.

HABER MERKEZİ

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