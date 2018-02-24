Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596
banner138

Tükkettiğimiz balıkların yüzde 73 hamsi

Doğal ortamında görüntülenmesi son derece güç olan "hamsi", Karadeniz sularında ilk kez Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Ceylan'ın objektifine yansıdı

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:57
Tükkettiğimiz balıkların yüzde 73 hamsi

Doğal ortamında görüntülenmesi çok zor olan "hamsi" Karadeniz sularında ilk defa Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın objektifine yansıdı. Karadeniz kültüründe önemli yer tutan hamsinin avlanmasına ve doğal ortamına tanıklık eden Ceylan, bu canlı türünü Karadeniz sularında ilk defa fotoğrafladı.

Konuya ilişkin  sorularını yanıtlayan Ceylan, hamsinin denizlerde zemine veya yüzeye bağlı olmaksızın hareket edebilen (Pelajik) bir canlı türü olduğunu söyledi. Ceylan, hamsinin aslında Karadeniz kökenli olmadığını, ancak Türkiye'de tüketilen balıkların yüzde 73'ünü hamsinin oluşturduğunu dile getirerek, bu türün mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Hamsinin, mikroskobik büyüklükte, hareket yetenekleri zayıf, dalga ve akıntılarla hareket edebilen canlılarla (plankton) beslendiğini belirten Ceylan, "Besin neredeyse, hamsi de oraya gider. Hamsinin nerede olduğunun tespiti son derece güçtür, bu nedenle görüntülenmesi de çok zordur." dedi. 

Ceylan, bu besinlerin çevresel kirliliğe duyarlı olduğuna işaret ederek, "Karadeniz kıyılarında HES ve otoyol benzeri yapılanmalarla bozulan ekosistem ile kıyısal alanlardaki evsel ve endüstriyel kirlilik hamsinin besini üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. " diye konuştu.

Doğal hayata saygı göstermenin önemine değinen Ceylan, "Biz onların yaşamlarına saygı gösterip koruyabildiğimiz sürece onlar da varlıklarını sürdürürler. Bazılarının 'bize küstü gitti' gibi sözlerine benim cevabım, 'O zaman küstürmeseydiniz.' Vatandaşların bu konuda bilim insanlarımıza inanması ve dediklerini yapması gerekiyor." dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Doğal OrtamHamsiKaradenizSualtı Görüntüleme Yönetmeni Ceylan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş
Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş
Bu vitaminlerle cildinizi koruyun
Bu vitaminlerle cildinizi koruyun
Bakan'dan 'riskli' açıklama! 7.5 milyon konut...
Bakan'dan 'riskli' açıklama! 7.5 milyon konut...
‘Her baş dönmesi vertigo değildir’
‘Her baş dönmesi vertigo değildir’
Greyder Ayakkabılar ile Ayak Sağlığınızı Koruyun
Greyder Ayakkabılar ile Ayak Sağlığınızı Koruyun
'Yeter ki herkes Kur'an okusun'
'Yeter ki herkes Kur'an okusun'
Şubat ayında denize girdiler
Şubat ayında denize girdiler
Dışişleri dünyayı bilgilendirdi
Dışişleri dünyayı bilgilendirdi
AŞTİ'ye havalimanı güvenliği geliyor
AŞTİ'ye havalimanı güvenliği geliyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim