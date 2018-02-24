Tükkettiğimiz balıkların yüzde 73 hamsi

Doğal ortamında görüntülenmesi çok zor olan "hamsi" Karadeniz sularında ilk defa Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan'ın objektifine yansıdı. Karadeniz kültüründe önemli yer tutan hamsinin avlanmasına ve doğal ortamına tanıklık eden Ceylan, bu canlı türünü Karadeniz sularında ilk defa fotoğrafladı.

Konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Ceylan, hamsinin denizlerde zemine veya yüzeye bağlı olmaksızın hareket edebilen (Pelajik) bir canlı türü olduğunu söyledi. Ceylan, hamsinin aslında Karadeniz kökenli olmadığını, ancak Türkiye'de tüketilen balıkların yüzde 73'ünü hamsinin oluşturduğunu dile getirerek, bu türün mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Hamsinin, mikroskobik büyüklükte, hareket yetenekleri zayıf, dalga ve akıntılarla hareket edebilen canlılarla (plankton) beslendiğini belirten Ceylan, "Besin neredeyse, hamsi de oraya gider. Hamsinin nerede olduğunun tespiti son derece güçtür, bu nedenle görüntülenmesi de çok zordur." dedi.

Ceylan, bu besinlerin çevresel kirliliğe duyarlı olduğuna işaret ederek, "Karadeniz kıyılarında HES ve otoyol benzeri yapılanmalarla bozulan ekosistem ile kıyısal alanlardaki evsel ve endüstriyel kirlilik hamsinin besini üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. " diye konuştu.

Doğal hayata saygı göstermenin önemine değinen Ceylan, "Biz onların yaşamlarına saygı gösterip koruyabildiğimiz sürece onlar da varlıklarını sürdürürler. Bazılarının 'bize küstü gitti' gibi sözlerine benim cevabım, 'O zaman küstürmeseydiniz.' Vatandaşların bu konuda bilim insanlarımıza inanması ve dediklerini yapması gerekiyor." dedi.

AA