Osmaniye'de okuldan çıktıktan sonra ailesine yardımcı olmak için tarlada çalışan ve hayvancılıkla uğraşan ortaokul öğrencisi Melih Topçu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı. Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında köyünden 15 kilometre uzaklıktaki Kadirli İmam Hatip Ortaokuluna giden Topçu ailesinin gururu oldu. Okul dışındaki zamanlarda ailesi ile tarlada çalışmasının yanı sıra ahırdaki hayvanları besleyen ve sütlerini sağan Topçu, ağırlıklı olarak geceleri ders çalışarak TEOG'da birinciler arasında yer alma başarısını gösterdi. Topçu, yaptığı açıklamada, sabah ezan vaktinde gittiği okuldan geç saatlerde döndüğünü, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardımcı olmasının ardından da ders çalışabildiğini söyledi. AA
Tüm soruları doğru yanıtladı
Osmaniye'de okuldan çıktıktan sonra ailesine yardımcı olmak için tarlada çalışan ve hayvancılıkla uğraşan ortaokul öğrencisi Melih Topçu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı.
03 Haziran 2017 Cumartesi 14:23
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