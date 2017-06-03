Tüm soruları doğru yanıtladı Osmaniye'de okuldan çıktıktan sonra ailesine yardımcı olmak için tarlada çalışan ve hayvancılıkla uğraşan ortaokul öğrencisi Melih Topçu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı.

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:23 Bu haber kez okundu.