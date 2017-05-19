Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi sevinci Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, "Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşme, bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye'nin en ileri sözleşmelerindendir." dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma 15:23 Bu haber kez okundu.