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Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi sevinci

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, "Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşme, bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye'nin en ileri sözleşmelerindendir." dedi.

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Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi sevinci
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, "Uzun yıllardır örgütlü bulunduğumuz Tüpraş işletmesi için imzaladığımız sözleşme, bugün sadece parasal haklarıyla değil, idari maddelerdeki düzenlemeleriyle de Türkiye'nin en ileri sözleşmelerindendir." dedi. İzmit'teki basın toplantısında Yaşar, sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı. Ülkenin içerisinden geçtiği bu olağanüstü dönemde emeğin temsilcisi olan sendikalar ve sivil toplum örgütleri olarak çalışanların haklarını korumak ve demokrasinin olmazsa olmazı olan örgütlü toplumun gereğini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Yaşar, geçen ay yapılan referandumda ortaya çıkan tablonun çok iyi okunması ve buna uygun bir şekilde hızla normalleşme yönünde adımlar atılarak toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti. Yaşar, ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olanTüpraş ile toplu iş sözleşmesi süreci yaşadıklarını hatırlatarak, "Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli şubelerine bağlı toplam 3 bin 887 üyemizin çalıştığı Tüpraş işletmesinde 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 yürürlük dönemi için 15 Mayıs tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır." dedi. AA
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Petrol-İş Sendikası19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
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