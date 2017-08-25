Turizmin gözdesi Cunda Adası

Kuzey Ege 'nin gözde turizm merkezlerinden olan Cunda (Alibey) Adası, birçoğu butik otel olan eski Rum evleri, Arnavut kaldırımları, kiliseleri, papalina balığı, Yunan ve Türk mutfağının eşsiz lezzete sahip yemekleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Balıkesir'in "Adalar kenti" olarak nitelendirilen ilçesi Ayvalık'a bağlı 22 adadan sadece Cunda ve Lale Adalarında yerleşim bulunuyor. Kırmızı, mavi, yeşil, pembe, birbirinden renkli panjurlu taş evler ve Arnavut kaldırımlara sahip tarih kokan dar sokaklarından yürünerek gezilebilen adada, hatıra fotoğrafı çektirilebilecek bazı özel noktalar bulunuyor. Kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliğiyle görülmeye değer Cunda evleriyle geçmişe kısa bir yolculuk yapılan adada, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında müzeye dönüştürülen Taksiyarhis Kilisesi geliyor.

100 yıla tanıklık eden müze