Turizmin gözdesi Cunda Adası

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezlerinden olan Cunda (Alibey) Adası, birçoğu butik otel olan eski Rum evleri, Arnavut kaldırımları, kiliseleri, papalina balığı, Yunan ve Türk mutfağının eşsiz lezzete sahip yemekleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Balıkesir'in "Adalar kenti" olarak nitelendirilen ilçesi Ayvalık'a bağlı 22 adadan sadece Cunda ve Lale Adalarında yerleşim bulunuyor. Kırmızı, mavi, yeşil, pembe, birbirinden renkli panjurlu taş evler ve Arnavut kaldırımlara sahip tarih kokan dar sokaklarından yürünerek gezilebilen adada, hatıra fotoğrafı çektirilebilecek bazı özel noktalar bulunuyor. Kapıları, kapı tokmakları, pencereleri, tahta ve taş işçiliğiyle görülmeye değer Cunda evleriyle geçmişe kısa bir yolculuk yapılan adada, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında müzeye dönüştürülen Taksiyarhis Kilisesi geliyor.
100 yıla tanıklık eden müze
Harabe durumdaki kiliseyi 49 yıllığına kiralayan Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından 2 yıl süren restorasyonun ardından 2014 yılında ziyarete açılan Rahmi M. Koç Müzesi, oyuncaklardan, yaklaşık 120 yıllık faytona, eski dalgıç kıyafetlerinden 1910 model otomobile kadar bin 223 parça eseriyle son 100 yıla tanıklık ediyor. Limanda bekleyen onlarca kiralık yattan biriyle Ege Denizi'ne açılabilen tatilciler, karayoluyla da ulaşılabilen Pateriça Koyu gibi eşsiz güzellikteki plajlara sahip 7 koyda denize girebiliyor. Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme ve Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Cunda'nın yemekleri, denizi, tarihi, kedileri ve yemekleriyle ünlü olduğunu söyledi.