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Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'

Türkiye'nin, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde bu yıl uygulamaya giren hava kargo sayesinde ihracat ikiye katlandı

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Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle bu yıl yaklaşık 10 gün geç olgunlaşan taze incirin ihracatına 28 Temmuz'da başlandığını söyledi. Taze incirin tüm dünyada sevilen bir ürün olmasına rağmen ihracatın lojistik imkanlar çerçevesinde yapılabildiğini, geçmişte hava kargonun maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanılamadığını ifade eden Seyyar, THY Kargo'nun ihracatçıya uyguladığı indirim sayesinde bu ürünün önünün açıldığını bildirdi. Geçen hafta hava kargoyla ciddi ürün sevkiyatlarının olduğunu, kısa sürede geçen yılın toplamındaki rakamlara ulaştıklarını dile getiren Seyyar, şunları kaydetti: "Sevkiyatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100'lük bir artış yakaladık. Gelecek yıllarda bunu katlayarak artıracağımızı düşünüyorum. İhracatta sürdürülebilir büyüme için hız çok önemlidir. Sevkiyatı hızlandırmamız nedeniyle özellikle Asya Pasifik ülkelerinden önemli bir tercih söz konusu. Aydın'da bahçeden toplanan incir, aynı gün Avrupa ve Asya ülkelerindeki raflarda yerini alabiliyor. Dolayısıyla sadece ürünü değil, tazeliği de satıyoruz. Türk incirinin kalitesine olan güveni de artırmış oluyoruz."

Her yıl talep artıyor

Sultanhisar ilçesinde incir üretim ve ihracatı yapan İbrahim Acar, incirin birçok pazarda tropikal meyvelerle aynı kategoride değerlendirildiğini, her yıl artan bir taleple karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Sofralık tüketimde genelde siyah incirler tercih edilirken beyaz incirlerin dondurma, pasta ve kek sanayisinde de kullanılabildiğini dile getiren Acar, "Sanayide kullanılacak incirleri 10 kilogramlık kutulara koyarak eksi 40 derecede şokluyoruz. Bu incirler soğuk zincirle pazarlara ulaştırılıyor." dedi. Almanya gibi bazı ülkelerin ürünü ithal etmek için fiyatların düşmesini beklediğini ifade eden Acar, incirin kilogramının 5 avro civarına düştüğünde bu ülkelerin de talepte bulunmaya başlayacağını anlattı.
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
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