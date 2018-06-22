Türk Kızılayı 46 ülkede yaraları sardı

Başkan Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu"na göre Türkiye'nin 2017 yılında 8,07 milyar dolar ile en çok insani yardım yapan ülke olması ve yardımlarda Türk Kızılayının payına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin her yıl insani yardıma daha fazla pay ayırdığını belirten Kınık, insani yardımda "Türkiye modeli" diye bir algının güçlü bir şekilde oluştuğunu ifade etti.

Kınık, "Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu" ve insani yardımda Türk Kızılayının payına ilişkin şunları söyledi: "Geçmiş yıllarda gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım yapan ülkeydik. Bu defa yardımın maddi büyüklüğü olarak en cömert ülke olduk. Bu bazen insani krizlere hızla müdahale, bazen geçimlik kaynaklarını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler, bazen de kalkınma yardımları şeklinde oluyor.

Ama sonuç olarak insanlığa çıkar gözetmeden hizmet ediliyor. İnsani yardımda Türkiye modeli böyle bir şey. İnsani yardım sektörünün bir aktörü olarak bundan gurur duyuyor, Genel Başkanı olduğum Kızılay'ın hedeflerini de bu şekilde formüle etmeye çalışıyorum."

AA