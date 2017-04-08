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Türk narenciyesi sevindirdi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Kavak, “Rusya'nın Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla ihracatta kriz öncesi seviyenin de üzerine çıktık” dedi

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Türk narenciyesi sevindirdi
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Rusya’nın Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla, bu ülkeye ihracatta kriz öncesi seviyelerin de üzerine çıkıldığını vurgulayarak, “Sebze ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması da her iki ülkenin çıkarı açısından büyük önem arz ediyor.“ dedi.
AA muhabirine, narenciye sektörüyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kavak, Türk tarımında son 12 yılda devrim niteliğinde gelişmelerin yaşandığını söyledi. Türk narenciye sektöründe yapılan atılımlarla bütün dünyaya kaliteli ürün ihraç edilmeye başlandığına işaret eden Kavak, “Türk tarımı bugün kendini tamamen yenilemiş durumda ve hem kalite hem de pazara hızlı girilmesi açısından, artık dünya standartlarının üzerine çıkmayı başardık.” değerlendirmesinde bulundu. Kavak, Rusya pazarının ise Türk narenciyesi açısından önemli bir pazar olduğunu hatırlatarak, “Rusya’nın Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla, ihracatta kriz öncesi seviyenin de üzerine çıktık.” dedi. AA
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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
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