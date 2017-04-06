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Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında

Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen törende 80 yeni motosiklet emniyet personeline teslim edildi

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Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında
Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Meydanı’nda tören düzenlendi. Yeni kurulan Polis Mehteran Takımı gösterisi ile başlayan törene, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Gösterinin ardından burada İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmetine verilmek üzere 80 yeni motosiklet polis ekiplerine teslim edildi. Yeni motosikletlerini teslim alan ekipler, buradan toplu olarak göreve çıktı. Renkli görüntülere sahne olan törenin ardından açıklama yapan Çalışkan, İstanbul genelinde 90 olan motosikletli sayısını 170’e çıkardıklarını söyledi.
Emniyet teşkilatı personelinin zorbaların, teröristlerin korkulu rüyası olacağının altını çizen Çalışkan, “Vatandaşın her an yanında olabilmek için bu sayıyı daha da artıracağız. Bu sayının 400’ü bulmasını umuyorum. Zorbaların, teröristlerin korkulu rüyası olacaklar. Yunuslar 24 saat görev yapacaklar, Çatalca’dan Pendik’e kadar her yerde Yunusları göreceksiniz.” diye konuştu. İHA
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