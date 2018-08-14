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Turkcell çocukları geleceğe hazırlıyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, toplumumuzun geleceği olan çocukların teknolojilerin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlayacak girişimlere destek olmaya devam ediyor

14 Ağustos 2018 Salı 15:33
Turkcell çocukları geleceğe hazırlıyor

Fonlaması devam eden ürünlerden biri olan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında, yaratıcılığın sınırsız olduğu eğitimleri, eğlenceli bir oyuna çevirerek sunuyor. Bu sayede, çocukların eğitimlere olan ilgisini sürekli canlı tutuluyor ve elektronik, robotik ve kodlama öğrenmesini sağlıyor.

Oyun havasında geçen eğitimlerde oluşturdukları senaryolar ile temel kodlama algoritmalarını ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirdikçe kaynak kodlarını okumaya başlıyor ve ilerleyen süreçlerde kendi kodlarını yazabiliyorlar. Mart 2017’de temelleri atılan ürünün geliştirme ve üretim süreçleri ise Temmuz 2018’de sonuçlandı.
EKONOMİ SERVİSİ

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