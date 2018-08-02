Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94543
ALTIN
196.798
DOLAR
5.0552
STERLİN
6.5955
EURO
5.8683

Türkiye büyük risk altında!

Avrupa'nın kuzeyi son 35 yılın en yüksek sıcaklıklarını görürken güney kesimleri ciddi orman yangınları tehlikesiyle karşı karşıya. Meteorolojik veriler Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Yunanistan, Fransa ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinin büyük risk altında olduğunu gösteriyor

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:32
Türkiye büyük risk altında!

Kuzey Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi uzak doğu ülkeleri 1981 yılından bu yana en sıcak yıllarından birini yaşıyor. Sıcaklığın önümüzdeki günlerde özellikle İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde 40 dereceyi aşarak tüm bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.

Sıcaklıklarla birlikte gelen kuru hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarında sadece 2018 yılında Avrupa'da en az 55 bin hektar ormanlık alan yok oldu. Yunanistan'da geçen hafta Atina yakınlarında meydana gelen ülkenin en büyük orman yangını felaketinde en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Uydu verilerine göre orman yangınları önümüzdeki günlerde rekor seviyelere çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte aynı bölgede yer alan Türkiye için de büyük risk oluşturuyor.

Türkiye'de 2 bin 400 yangın çıktı

Türkiye'de Orman Bakanlığının verilerine göre geçen yıl 2 bin 400 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 12 bin hektarlık alan yok oldu. Uydu görüntülerine göre Türkiye'nin özellikle orta ve güneydoğu bölgelerinde yangın riskinin daha büyük olduğu dikkat çekiyor.

Rapora göre orman yangınlarının nadiren görüldüğü Almanya gibi Avrupa ülkeleri de en az Türkiye kadar riskli ülkeler grubunda. Avrupa'da aynı anda farklı iklim olaylarının yaşandığına dikkat çeken Copernicus'ta görevli meteoroloji uzmanı Freja Vamborg, Avrupa'da yaz aylarında sağanak yağışların, sellerin ve orman yangınlarının ve aşırı sıcaklığın görüldüğünü söyledi. Copernicus Acil Durumlar Servisi, bu riskin Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulunuyor.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Yılda 4 milyon kişi park edip devam ediyor
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Gıda katkı maddeleri sorunlu
Ayak mantarından korunmanın yolları
Ayak mantarından korunmanın yolları
Hacı adayları eğitimden geçti
Hacı adayları eğitimden geçti
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Hiç böyle kelebek gördünüz mü?
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
Tunceli'deki orman yangını söndürüldü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim