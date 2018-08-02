Türkiye büyük risk altında!

Kuzey Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi uzak doğu ülkeleri 1981 yılından bu yana en sıcak yıllarından birini yaşıyor. Sıcaklığın önümüzdeki günlerde özellikle İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde 40 dereceyi aşarak tüm bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.

Sıcaklıklarla birlikte gelen kuru hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarında sadece 2018 yılında Avrupa'da en az 55 bin hektar ormanlık alan yok oldu. Yunanistan'da geçen hafta Atina yakınlarında meydana gelen ülkenin en büyük orman yangını felaketinde en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Uydu verilerine göre orman yangınları önümüzdeki günlerde rekor seviyelere çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte aynı bölgede yer alan Türkiye için de büyük risk oluşturuyor.

Türkiye'de 2 bin 400 yangın çıktı

Türkiye'de Orman Bakanlığının verilerine göre geçen yıl 2 bin 400 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 12 bin hektarlık alan yok oldu. Uydu görüntülerine göre Türkiye'nin özellikle orta ve güneydoğu bölgelerinde yangın riskinin daha büyük olduğu dikkat çekiyor.

Rapora göre orman yangınlarının nadiren görüldüğü Almanya gibi Avrupa ülkeleri de en az Türkiye kadar riskli ülkeler grubunda. Avrupa'da aynı anda farklı iklim olaylarının yaşandığına dikkat çeken Copernicus'ta görevli meteoroloji uzmanı Freja Vamborg, Avrupa'da yaz aylarında sağanak yağışların, sellerin ve orman yangınlarının ve aşırı sıcaklığın görüldüğünü söyledi. Copernicus Acil Durumlar Servisi, bu riskin Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulunuyor.

HABER MERKEZİ