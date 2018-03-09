Türkiye'de her kadın 2 bin 500 TL alacak

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadın Kolları tarafından İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü programı düzenledi. Kadınların sorunlarının dile getirildiği programda Milli Ekonomi Modeli'nde yer alan çözümler de anlatıldı. Eğitimci yazarlar Asude Havuzlu ile Sabiha Karamustafa'nın Milli Ekonomi Modeli'nin kadınlara yönelik sosyal devlet projelerini anlattığı programda son sözü BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu aldı.

BTP iktidarında Türk kadınına bin lira vatandaşlık maaşı ve bin 500 lira da ev hanımı maaşı olmak üzere toplamda 2 bin 500 lira maaş verileceğini söyleyen Mumcuoğlu şöyle konuştu: "Prof. Dr. Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli'nde her Türk vatandaşına bin TL Vatandaşlık Maaşı vermeyi taahhüt ediyor ve bunun da kaynaklarını açık ve seçik ifade ediliyor.

Vatandaşlık maaşının sebebi de şudur; her insanın yaşama hakkı var. Kardeş olmak zorundayız. Bu kardeşliğin temin edilebilmesi için devletin vatandaşına sahip çıkması ve onun yaşama emniyetinin sağlanması lazım.”

Türk kadınına 2 bin 500 TL maaş!

Konuşmasında, "Biz kadınların bir artısı var" diyen Seçil Mumcuoğlu şöyle devam etti: "Biz kadınlar hem en hanımıyız hem de vatandaşız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak dünyada bir ayrıcalıktır.

BTP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her ev hanımı 2 bin 500 TL maaş alacaktır. Artık kimsenin ihtiyaçlarını karşılamak için bir sıkıntısı olmayacak. Elbette ki kadının elindeki bu para ekonominin çarklarını döndürecek. Aslında sosyal devlet projeleri Milli Ekonomi Modeli'nin kaynağıdır.

Şu anki sistemin kaynağı vergidir ama Milli Ekonomi Modeli'nin kaynağı insanın tüketimini devreye koymaktır. Elbette ki evdeki tüketimin merkezi de kadındır." Konuşmasında, "Kadına pozitif ayrımcılık deyip duruyorlar işte pozitif ayrımcılık budur" diyen Mumcuoğlu, "Türk kadını 100 lira vatandaşlık maaşı ve 1500 lira ev hanımı maaşıyla birlikte toplam 2500 lira maaş ile bu ülkede insan gibi yaşayacak ama biz buna sahip çıkar, haklarımızı bilir, korur ve haklarımız için mücadele edersek…" şeklinde konuştu.