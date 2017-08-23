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Türkiye'deki yumurtalarda fipronil çıkmadı

Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı fipronil maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye'de yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu madde tespit edilmedi

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Türkiye'deki yumurtalarda fipronil çıkmadı
Türkiye, Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizi yakından takip ediyor. Söz konusu krizin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Türkiye'deki yumurtalarda söz konusu maddenin olup olmadığının tespit edilmesi için laboratuvarlarda analiz çalışması yaptırdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numuneler analiz edildi. Türkiye'de üretilen yumurtalarda yapılan analiz sonuçlarında fipronil tespit edilmedi. İnsan sağlığına zararlı fipronil maddesinin bazı Avrupa ülkelerindeki yumurtalarda bulunması üzerine söz konusu yumurtaların üretildiği çiftliklerin faaliyetleri durdurulmuş, yumurtalar da raflardan kaldırılarak imha edilmişti. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mevzuatı gereği gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmeyen fipronil, gıda değeri olmayan hayvanlarda antiparaziter olarak kullanılmak üzere, sprey veya deriye damlatma formlarında ruhsatlandırılıyor. Bitki koruma ürünü olarak ise 500 g/l fipronil aktif maddesini ihtiva edenler tohum ilaçlaması olarak mısır ve ayçiçeğinde ruhsatlı olarak kullanılabiliyor. Türkiye, 2005 yılından itibaren AB'nin direktifiyle uyumlaştırılmış yönetmelik esaslarına göre Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) yürütüyor. 
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FipronilGıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
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