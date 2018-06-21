Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95059
ALTIN
192.763
DOLAR
4.7305
STERLİN
6.2727
EURO
5.4951

Türkiye'den sosyal medya rekoru

21 ülkeden 18 yaş üstü 4 bin 200 kişi baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin sosyal medyadan canlı video izlemede birinci sıraya oturduğu belirlendi

21 Haziran 2018 Perşembe 17:49
Türkiye'den sosyal medya rekoru

Ajans Press’in Interactive Advertising Bureau (IAB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 21 ülke arasında sosyal medyadan canlı video izlemede birinci sıraya oturduğu belirlendi. Avrupa’da ise kullanıcıların yüzde 70’i günde en az bir kere video izlerken, ülkemizde kullanıcıların yaklaşık 3’te 2’sinin günde en az bir kez video izlediği görüldü. Kişiler canlı videoları da sosyal medya platformlarından izlerken, Türkiye yüzde 64 oranla hazırlanan listenin ilk sırasına yerleşti.

Genel olarak kullanıcıların canlı videoda tercihi diziler olurken, oyun videolarının Türkiye’de revaçta olduğu saptandı. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 54’ünün 2018 Dünya Kupası maçlarını da canlı videodan izlemeyi planladığı ortaya çıktı. Küresel olarak katılımcıların 3’te 2’si ise Dünya Kupası’nı canlı olarak televizyondan izleyecekleri belirtti.

Böylelikle, televizyon ve akıllı telefonların büyük futbol organizasyonlarında öne çıkan iki kanal olduğu belirlendi. Araştırma kullanıcıların video izlerken reklamlarla etkileşime geçtiklerini de ortaya koyarken, reklamların daha az rahatsız edici olması gerektiğini vurgulandı. Katılımların yüzde 52’si reklamlarda desteklenmiş ücretsiz videoları izlerken, yüzde 64’ü de reklama tıklama, web sitesi ziyaret etme, arama motorlarında ürünü arama, ürün veya reklam hakkında yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunduğu belirlendi. Türkiye’deki kullanıcıların ise yüzde 73’ünün canlı video izlerken görülen reklamlarla etkileşime geçtiği saptandı.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onlar yeteneklerini oyunla keşfeder
Onlar yeteneklerini oyunla keşfeder
Bu ihlalin 2 yıl hapis cezası var
Bu ihlalin 2 yıl hapis cezası var
'Dondurmayı gece değil gündüz yiyin'
'Dondurmayı gece değil gündüz yiyin'
Teknolojik bağımlılık obezite yapıyor
Teknolojik bağımlılık obezite yapıyor
İstanbul yine yağmura teslim
İstanbul yine yağmura teslim
İşte Gelevera Deresi
İşte Gelevera Deresi
Dönüş çilesi... yollarda son durum
Dönüş çilesi... yollarda son durum
Ankara yine göle döndü
Ankara yine göle döndü
İşinden istifa etti, dünyayı gezdi
İşinden istifa etti, dünyayı gezdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim