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Türkiye'nin 'muhtarı' e-Devlet oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetle geçen yıl 5 milyon 244 bin 216 nüfus kayıt örneği, 7 milyon 13 bin 573 yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alındı.

09 Şubat 2018 Cuma 12:39
Türkiye'nin 'muhtarı' e-Devlet oldu

31 Aralık 2017'ye kadar e-Devlet üzerinden 5 milyon 244 bin 216 nüfus kayıt örneği belgesi alındı.

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin e-Devlet üzerinden paylaşımı ise 2 Mart 2017'den itibaren yapılmaya başlandı.

Belgenin internet ortamında alınmaya başlamasından 31 Aralık 2017 tarihine kadar e-Devlet üzerinden 7 milyon 13 bin 573 yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alındı.

Daha önce sadece nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklardan temin edilebilen belgelerin e-Devlet üzerinden paylaşıma açılmasının ardından alınan belge sayıları, sunulan hizmetin vatandaşlar ve kurumlar tarafından kısa süre içerisinde benimsendiği gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
E-devletMuhtar
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