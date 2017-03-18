Türkiye'ye çok cepheden saldırı

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Almanya ile başlayan ve Hollanda ile zirveye çıkan toplantı krizi Avrupa'nın topyekûn Türkiye 'yi hedef almasına neden oldu. Hollanda'nın ırkçı-faşist uygulamalarını görmezden gelen NATO ve Avrupa Birliği (AB) sadece Türkiye'ye yönelik itidal çağrısı yapmakla yetindi. Hollanda'nın hukuksuz bir şekilde iki Türk bakanı engellemesine ve gurbetçilerimize saldırmasına ses çıkarmayan AB, dilinden düşürmediği özgürlükler konusunda samimi olmadığını ise bir kez daha kanıtlamış oldu. Üstelik Almanya ve Hollanda'nın skandal kararları diğer AB üyeleri için de emsal oldu. Avusturya ve Danimarka da benzer adımlar atmaya hazırlanıyor.

PYD- YPG’ye tam destek!

ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü PKK uzantısı PYD- YPG Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Münbiç bölgesinde özerk yönetim ilan etti. Terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların da yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi. ABD ile PYD/PKK, terör örgütü mensuplarının ilçedeki varlığını Türkiye'nin tepkileri nedeniyle "SDG" ve "Münbiç Askeri Meclisi" gibi isimler ardına saklamaya çalışıyor. Terör örgütüne askeri yardımları artarak devam eden ABD'nin özel kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Münbiç'e yönelmesinden endişe ederek ilçenin kuzeyinde set oluşturmuştu. ABD bölgedeki terör unsurlarını Türkiye'ye karşı güçlendirmeye devam ediyor. ABD, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri kontrolündeki Münbiç kentine ilave 200 asker ve zırhlı araçlar gönderdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı sözde Münbiç Askeri Meclisi'nden bir yetkili şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "ABD, ÖSO ve Türkiye'nin saldırılarından kurtarmak amacıyla, Münbiç kentine iki hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlarını göndermişti. Kısa bir süre önce de 200 askerini ve zırhlı araçlarını gönderdi. 50 civarında zırhlı araç gönderdi. Çünkü ihtiyaç var. ÖSO ve Türkiye, Münbiç batısındaki köylere halen saldırı gerçekleştiriyor. Yeni gelen ABD askerleri kentin kuzeyindeki köylerde konuşlandırıldı. ABD ve koalisyon güçleri bizlere Münbiç kentinin savunulması için daha fazla asker göndereceklerini dile getirdi."

Yunanistan adalarımıza tek tek bayrak dikiyor

Diğer taraftan Yunanistan Ege'de Türk karasuları içinde kalan adalara bayrak dikmeye devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Yunan Genelkurmay Başkanı ile birlikte geçen hafta Muğla'ya bağlı Keçi Adası'na çıkarma yaptı. Pavlopulos, adada yaptırılan kilisenin önünde Adalar Valisi Tuğgeneral Sergentani'ye plaket verdi. Yunan Cumhurbaşkanı adada Türkiye'nin; Lozan Antlaşması'na, Yunanistan'ın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını istedi. Olayla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Lozan Antlaşması'na göre başta Keçi Adası olmak üzere Yunan işgali altında olan toplam 18 Türk Adası ve 1 Türk kayalığının Türkiye'nin egemenliği altında olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ı Türksüz hale getirme planı

Kıbrıs'ta Rumların Enosis'i ders kitaplarında okutma kararı nedeniyle bir süredir yapılamayan müzakerelerde Türk tarafı AB ve ABD'nin de baskılarıyla tavize zorlanıyor. Birleşik Kıbrıs esasına dayanan müzakereler uzlaşma ile neticelendiği anda KKTC lağvedilecek ve Türkler Rumların hâkim güç olduğu Kıbrıs devleti içinde azınlık konumuna düşecek. Bu durumda Türk askerinin adadan çekilmesi ve Türkiye'den adaya pasaport ve vize ile seyahat edilmesi gerekecek.

Sözünü tutmayan İsrail ezanı da yasakladı!

Mavi Marmara krizinin ardından tazminat Gazze'ye ablukanın kaldırılması vaadiyle ilişkilerimizi düzelttiğimiz İsrail tutumunu daha da katılaştırdı. Sık sık Gazze bölgesine havadan ve karadan saldırı düzenleyen İsrail son olarak ezana yasak getirdi. Mavi Marmara mağdurlarına ödeyeceği 20 milyon dolar tazminatı katliamı gerçekleştiren askerlerine açılan davaları geri çekme şartına bağlayan İsrail Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin de hak sahibi olduğu zengin doğalgaz yataklarına da el koydu. İsrail ABD ve Rum desteğiyle çıkardığı doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlama hazırlığı yapıyor.

4 parçalı Kürdistan planı sahnede