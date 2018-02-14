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Türkiye’de Espor

Teknoloji düşkünleri için geliştirilmiş olan ve dünyada yaklaşık 15 yıldır faal bir şekilde bir çok insanın katıldığı Espor, bireysel internet oyunlarının yerine takım halinde, strateji geliştirerek ve belli saatlerde yatmayı, kalkmayı ve disiplini enjekte eden bir spordur.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:37
Türkiye’de Espor

Teknoloji düşkünleri için geliştirilmiş olan ve dünyada yaklaşık 15 yıldır faal bir şekilde bir çok insanın katıldığı Espor, bireysel internet oyunlarının yerine takım halinde, strateji geliştirerek ve belli saatlerde yatmayı, kalkmayı ve disiplini enjekte eden bir spordur. 

Türkiye’de Espor 2000 li yılların başlarında hepimizin bildiği CS ( Counter – Strike ) ile başladı. Bunun ardından, Fifa, Call of Duty, World of tanks ve diğerleri sıra ile geldi.

Türkiye’de Espor un gelişmesinde katkı sağlayacağını düşündüğüm influencer marketing ajansı ise Espor reklamlarının turkey gaming hashtag leri ile influencer’lar aracılığı ile takipçilerine duyurulmak suretiyle pazarlama aracı olarak viral olarak büyümesi gerçekleştirilebilir ve bir çok marka bu yöntemle dijital görünürlüklerini arttırarak yüksek yatırım geri dönüşleri sağlamaktadır.

Türkiye’de Espor ile ilgili gelişen en son takım oyunları, piyasaya yeni sürülen oyunlar, turkiye gaming listesinde en çok satılan oyunlar, en çok ilgi görenler, listeden düşenler ve tüm oyun yorumlarının uzman yazarlar ve inceleme ekibi tarafından incelenerek paylaşıldığı web sitemiz siz değerli okuyucularımıza Türkiye’de Espor ile ilgili en son gelişmeleri anında sunmaktadır.

Yaptığımız işin en iyisi olmak, turkiye gaming piyasasındaki gelişmeleri anında kullanıcılarımıza duyurmak, influencer marketing ajansı ile dijital markalaşma süreçlerine katkı sağlayacak bilgi, birikim ve tecrübelerimizi paylaşmak için sürekli fikir üretiyor ve bu üretim fabrikasından çıkan değerli fikirleri siz değerli okurlarımızla kesintisiz bir şekilde paylaşıyoruz.

Türkiye’de Espor ve turkiye gaming konularında en son ve kesintisiz bilgileri sizinle paylaşan influencer marketing ajansı ile kitleler üzerinde etkisi olan kanaat önderleri ile çalışmalar yürüten ve sizlere projelerinizde kaliteli ve etkili geri dönüşüm sağlayacak işlemler sunan web sitemizden dilediğiniz her kategoride influencer marketing ajansı hizmeti alabilirsiniz.

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