Teknoloji düşkünleri için geliştirilmiş olan ve dünyada yaklaşık 15 yıldır faal bir şekilde bir çok insanın katıldığı Espor, bireysel internet oyunlarının yerine takım halinde, strateji geliştirerek ve belli saatlerde yatmayı, kalkmayı ve disiplini enjekte eden bir spordur.

Türkiye’de Espor 2000 li yılların başlarında hepimizin bildiği CS ( Counter – Strike ) ile başladı. Bunun ardından, Fifa, Call of Duty, World of tanks ve diğerleri sıra ile geldi.

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