Bursa'da düzenlenen "THY Bilim Şenliği" kapsamındaki yarışmanın "çocuk" kategorisinde "Sen Üret Sen Kazan" adlı projeleriyle ikinci olan iki öğrenci, turnikelerden elektrik üretmeyi hedefliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, THY ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen "THY Bilim Şenliği"nde "Sen Üret Sen Kazan" adlı projeleriyle ikinci olan 2 ortaokul öğrencisi, metro durakları ve daha birçok yerde kullanılan turnikelerden elektrik üretmeyi planlıyor. Bursa TÜYAP Fuar alanında, Bursa Bilim Teknoloji Merkezinin ev sahipliğinde "Enerji Verimliliği' temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe İzmir'den katılan 7. sınıf öğrencileri Ege Arda Şentuna ve Yasin Burak Atıcı, hazırladıkları projeyle yarışmanın "çocuk" kategorisinde ikinci oldu. Yasin Burak Atıcı (13), yaptığı açıklamada, sistemin minimum seviyede çalıştığını, bu şekilde 200 kişinin turnikeden geçmesi halinde bin vat elektrik üretileceğini söyledi. Sistemin geliştirilmesi halinde daha fazla elektrik üreteceğini ifade eden Atıcı, böylece metro ışıklarının ücretsiz aydınlatılabileceğini aktardı. AA
Turnikelerden elektrik üreten proje
Bursa'da düzenlenen "THY Bilim Şenliği" kapsamındaki yarışmanın "çocuk" kategorisinde "Sen Üret Sen Kazan" adlı projeleriyle ikinci olan iki öğrenci, turnikelerden elektrik üretmeyi hedefliyor.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:36
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