Tuvalet yasağı pahalıya patladı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 2012’de 14 yaşında olan öğrenciye öğretmeninin tuvalet izni vermemesi ve kova kullanarak ihtiyacını gidermek zorunda kalması üzerine açılan davada mahkeme öğrenciye yaklaşık 1,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Kaliforniya eyaleti Yüksek Mahkeme Hakem Kurulu, okulun bağlı olduğu yerel yönetime ve ilgili öğretmene 2012’de dava açan öğrenciyi haklı bularak, yerel yönetimin 1,25 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Yerel yönetim ise karardan dolayı üzgün olduklarını, temyize gidip gitmemeyi değerlendireceklerini açıkladı. Ayrıca mahkeme, olay nedeniyle ruh sağlığı bozulan öğrencinin tedavi masraflarının karşılanması için ek olarak 41 bin dolar ödeme talebinde bulundu. 2012’de Patrick Henry Lisesi’nde eğitim gören ve şimdi 19 yaşında olan öğrencinin, öğretmeni Gonja Wolf’dan derste tuvalete gitmek için izin istediği, Wolf’un telkiniyle sınıfın yanındaki depodan kova alarak ihtiyacını gideren öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından alay konusu olduğu belirtildi. AA