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Üç araç birbirine girdi

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Üç araç birbirine girdi
Kaza dün sabah saatlerinde Çevreyolu Çöşnük Kavşağında meydana geldi. Seyfettin B. idaresindeki kamyon, Abdülkadir Ö. yönetimindeki otomobil ile Abdullah E. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken otomobil içerisinde sıkışan sürücü Abdülkadir Ö., olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ö. ile diğer otomobilde bulunan sürücü Abdullah E. ve yanında bulunan Didem E., 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdülkadir Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA
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Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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