Üç araç birbirine girdi

Kaza dün sabah saatlerinde Çevreyolu Çöşnük Kavşağında meydana geldi. Seyfettin B. idaresindeki kamyon, Abdülkadir Ö. yönetimindeki otomobil ile Abdullah E. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken otomobil içerisinde sıkışan sürücü Abdülkadir Ö., olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.