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Uçuş fobisi kariyerinizi gölgelemesin

Ayakların yerden kesilmesinin çoğu kere insanlar için kaygı verici olduğunu vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, "Uçuşun verdiği kaygıyı tedavi ettirmek suretiyle uçuşu hobiye çevirmek mümkündür. Hem yaşamınız kolaylaşacak, hem de size kaygı veren adrenalin deşarjını size zevk verecek hobiye dönüştürebilirsiniz" dedi

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:14
Uçuş fobisi kariyerinizi gölgelemesin

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, ayakların yerden kesilmesinin çoğu kere insanlar için kaygı verici olduğunu söyledi. Güveli şunları söyledi: “Bir örnek vermek gerekirse; cenazeniz var. Çok sevdiğinizi birine son vazifenizi yapmak istiyorsunuz ama gel gör ki memlekete kara yolu ile gitseniz 20 saat sürüyor.

Trafik kurallarını hiçe sayarak gitseniz bile cenazeye ulaşma şansınız yok. Hatta bu şekilde gidenlerin bir kısmı geri dönemiyor maalesef kaza yapıyorlar. Maalesef katılamıyorsunuz cenazeye... Bir de yaptığı iş gereği sık seyahat etmesi gerek uçuş korkusu olan kişiler vardır ki en büyük sorunu da bu kişiler yaşar. Kaygısı nedeniyle sürekli uçmayı erteler ve belki de bu nedenle kariyer de olumsuz etkilenenlere sıkça rastlanmaktadır” diye konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli neler yapılması gerektiği konusunda şunları söyledi: “Bu iş için pek çok yol var. THY Uçuş Korkusunu yenme programı grup halinde yapılan en tatmin edici programdır. Bireysel olarak uyguladığım programı da aşağıda görebilirsiziniz. Uçuşu Fobiden Hobiye dönüştürmeniz mümkün. Yeter ki üstüne gitmek için cesaretinizi birazcık toplayın. Fobiniz hobiye dönüşecektir."

Tedavide izlenecek yol haritası

"Uçuş fobisinin tedavisinde, kişiye uçuş korkusunun psikolojik boyutları ve kaygıyı kontrol altında tutmanın teknikleri anlatılmalı ve öğretilmelidir" diyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli son olarak şunları ifade etti: “Uçağın uçma eyleminin nasıl gerçekleştiğini bilmek, uçmanın nasıl bir süreç olduğunu öğrenmek, teknik özelliklerini öğrenmek kişinin kaygısında hissedilir bir rahatlamaya sebep olmaktadır.

Uçmaya bağlı tüm detaylarla kişi tanıştırılmalı ve uçuşa zihinsel ve fiziksel hazırlık, anında çıkan sorulara cevaplar verilmelidir. Asıl olan ise uçuş ve uçakla yüzleşmektir. Yaşanılan bu kaygıyı bir psikiyatrist eşliğinde yenmek tek başına üstesinden gelmekten çok daha kolaydır.

Bu standart bir uçuş fobisi tedavisinde izlenecek yol haritasıdır. Herkesin uçuş fobisi şiddeti değişik olduğundan bu terapi programı kişiye göre düzenlenir. Her şey ilk değerlendirme ile başlar ve yol haritası ihtiyaca göre belirlenir. Başka psikiyatrik hastalıklara eşlik eden uçuş korkusu var ise öncelikli olarak psikiyatrik hastalığın tedavisi yoluna gidilmektedir. Uçuş fobisine başka fobiler de eşlik edebilir yükseklik korkusu ve kapalı alan korkusu en sık görülen durumlardır.”
İHA

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