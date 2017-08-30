Umut teknesiyle ölüme yolculuk

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı na gelen bilgi üzerine dün sabah erken saatlerde denizden ve helikopter ile havadan başlatılan aramalar sabah 11.00'de sonuç verdi. 30 mil açıkta mültecileri taşıyan balıkçı teknesine ulaşıldı. Dev dalgalara rağmen Romanya yolculuğunu sürdürmek isteyen mültecilerle görüşmelerini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri mültecileri ve gemide bulunan iki Türk kaptanı ikna etti. Amasra Limanı'na dönmek üzere hareket eden gemi akşam 17.00'de askeri limana yanaştığında su aldığı anlaşılarak liman içinde müdahale edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin mültecilerle pazarlığının 10 dakika daha uzun sürmesi durumunda balıkçı gemisinin Karadeniz'in dev dalgalarına daha fazla dayanamayacağı ve büyük bir facia yaşanacağı öğrenildi.

20 kişilik tekneye 337 kişi

Balıkçı teknesinin İzmir'in Çeşme limanından çıkarak Kastamonu bölgesine mültecileri almaya geldiği öğrenildi. Gemide bulunan iki kaptanın daha önceden insan kaçakçılığından sabıkalı oldukları öğrenilirken, mültecileri ise 15'er bin dolar para karşılığı Romanya’ya kaçırmayı kabul ettikleri öğrenildi.

Yirmi kişilik balıkçı teknesine 337 kişiyi bindirerek mültecileri adeta ölüme götüren insan tacirleri teknenin batması durumunda hayat kurtarması için bulunması gereken can yeleklerini dahi ağırlık yaptığı düşüncesi ile tekneye almadığı iddia edildi. Mülteci gurubun yanında yiyecek ve içecek bulunmaması gözlerden kaçmazken, yardıma koşan Sahil Güvenlikten ilk istenilen su oldu.