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Umut yolculuğu Çanakkale’de bitti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen yakalandı

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Umut yolculuğu Çanakkale’de bitti
Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çanakkale Ayvacık’ın Behramkale köyü Kadırga Koyu oteller bölgesindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 42 kaçak kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler iki minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Jandarma tarafından su ikram edilen kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. İHA
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Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi
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