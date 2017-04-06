Üniversite hastanesi borçlarla uğraşıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2012 ve 2016 yılları arasında biriken 80 milyon TL’lik borç yüzünden problemler yaşıyor. 2012 yılında yeni yönetim hastaneyi 14 milyon TL gelir ile devraldı. Özellikle fazla personel alımı başta olmak üzere diğer gider kalemlerindeki değişiklikler ile kar eden hastanede 4 yılda 80 milyon TL borç birikti.

Borç artışı durdu

Yaklaşık 7 ay önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini devralan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, hastanelerinin ciddi bir borçla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, “Borcu kapatmak için bir takım tedbirler almak zorunda kaldık. Şimdilik borçtaki artış durdu” dedi.

Firmalar ihalelere girmek istemiyor