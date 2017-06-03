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Urfa’da ciğer tüketilir

Yemek kültürü ve farklı lezzetleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da iftar ve sahurda ciğer kebabı başta gelen tercihler arasında yer alıyor.

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Urfa’da ciğer tüketilir
Yemek kültürü ve farklı lezzetleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da iftar ve sahurda ciğer kebabı başta gelen tercihler arasında yer alıyor. Kentte, ramazanda ciğer tüketimi diğer aylara göre artış gösteriyor. İftar vaktinden sahura kadar kentin neredeyse her köşesine kurulan seyyar tezgâhlardan ciğer kebapların dumanlar yükseliyor. Kaldırımlara kurulan küçük masa ve taburelerde oturan vatandaşlar, şişlere saplanarak pişirilen ciğere yoğun ilgi gösteriyor. Et tüketiminin yoğun olduğu kentte, ihtiyaç durumunda çevre illerden ciğer takviyesi yapılıyor. Ciğer kebabı kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de tercih ediyor. Porsiyonu 12-15 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, soğan, közlenmiş acı biber, maydanoz, nane, ayran ya da şalgamla servis ediliyor. AA
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Yemek Kültürü Ve Farklı Lezzetleriyle öne çıkan Şanlıurfa
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