Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliği taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı için tören düzenlenecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor.

Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.

Ayrıca hat, Üsküdar'dan Marmaray, Marmaray'dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar'da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek. İnce işleri tamamlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun diğer kısımları ise 2018'in Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.

AA