Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı olan ve sürücüsüz hizmet verecek Üsküdar-Ümraniye metrosu, bugün hizmete alınıyor

15 Aralık 2017 Cuma 13:12
11 Okunma
Üsküdar-Ümraniye metrosu açılıyor

"Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" olma özelliği taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı için tören düzenlenecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor.

Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.

Ayrıca hat, Üsküdar'dan Marmaray, Marmaray'dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar'da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek. İnce işleri tamamlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun diğer kısımları ise 2018'in Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.
AA

Son Güncelleme: 15.12.2017 13:15
Anahtar Kelimeler:
MetroEtabÜsküdarÜmraniyeÇekmeköySancaktepeSürücüsüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hac kayıtları başlıyor
Hac kayıtları başlıyor
Hafta sonu sıcak geçecek
Hafta sonu sıcak geçecek
Gıdada yılda 1 milyon denetim
Gıdada yılda 1 milyon denetim
Sağlıklı beslenen çocuklar mutlu
Sağlıklı beslenen çocuklar mutlu
Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor
Soğuktan aç kalan güvercinleri esnaf besliyor
Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler
Göktaşı yağmurunu birlikte izlediler
En Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları
En Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları
5 yılda 13 bin 540 orman yangını
5 yılda 13 bin 540 orman yangını
En İyi Tesettür Kıyafet Modelleri
En İyi Tesettür Kıyafet Modelleri

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim