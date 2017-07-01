Uyku bozukluklarına dikkat

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Karadağ, yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, başta yaşlılar ve küçük çocuklar olmak üzere vatandaşlarda hem uyku uyumayı zorlaştırabileceğini hem de kimi uyku problemlerine yol açabileceğini söyledi. Son günlerde uyku bozukluğu şikayeti çeken insanların oranında artış görüldüğünü vurgulayan Karadağ, ''İyi ve kaliteli bir uyku için normalde ortalama 37 civarı olan vücut sıcaklığının, uyku sırasında 1-2 derece civarında düşmesi gerekiyor. Fakat havalar aşırı sıcak olunca bu vücut sıcaklığının düşmesi de çok az oluyor. Bu da insanlarda kimi durumlarda tıpta uykuya dalmak ve uykuyu sürdürmekte güçlük olarak tanımlanan 'insomnia'ya neden olabiliyor.'' diye konuştu. Karadağ, sıcak havalarda özellikle yatmadan önce aşırı çay ve kahve içilmesinin uyku kalitesini bozduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Toplumumuzun sıkça tükettiği çayda bulunan teofilin maddesinin biraz nefes açıcı özelliği vardır ama bu madde çarpıntı da yapabiliyor ve aynı zamanda da uyku bozukluklarına yol açabiliyor. Yine kahvede bulunan kafeinin de uyarıcı etkiye sahip olduğu için uyku kaçırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla özellikle bu mevsimde ve sıcaklarda uykudan en az 2 saat önce bu içecekleri içmeyi bırakmak gerekiyor.''

'3-4 saat önceden yeme-içme kesilmeli'