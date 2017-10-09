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Uyku cihazlarını kullanırken dikkat!

Uyku problemi olan insanların, doktor tedavisi ile kullanımına başladığı uyku cihazları bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında hayati riskleri de beraberinde getiriyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:17
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Uyku cihazlarını kullanırken dikkat!

Güne yorgun ve halsiz olarak başlamak, sabahları uyandıktan sonra yeniden uyuklamak gibi birçok hastalığa tedavi amaçlı kullanılan uyku cihazları, bilinçsiz şekilde kullanıldığında ise hastaları ölüm riski ile karşı karşıya bırakabiliyor.

Uyku cihazı kullanımında doktor tavsiyesi ve uygun cihazı keşfedebilmek büyük önem yaşıyor.

Uykusuzluk probleminden şikayetçi olan hastanın ise hangi cihaz ile tedavi edileceği, yapılacak olan testler sonucunda ortaya çıkıyor.

Eskişehir’de bulunan bir ortopedi medikal merkezinde görev yapan Mustafa Naziker, uyku cihazlarının günümüzün en önemli tedavi araçlarından biri olduğunu, ancak doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.

Cihaz kullanımı için çeşitli testlerden geçilmesi gerektiğini aktaran Naziker, “Ezbere kullanılabilecek bir cihaz değil. Önce hastanın cihaza ihtiyacı olup olmadığı doktor tarafından çeşitli testlerle değerlendirilir. Ardından hastanın hangi seviyede cihaza ihtiyacı olduğu araştırılır. Bir çok aşaması var. Seviye seviye uyku cihazları mevcut. Uyku apnesi dediğimiz bir olay var. Bu olay, küçük dilin uzaması sonucu soluk borusu tıkanmasıdır. Horlamalar ve uyuyup dinlenememe gibi çeşitli problemler oluyor. Bu problemler için uyku cihazları bir çözüm kaynağı” şeklinde konuştu.

 ‘Cihaz kullanımı olmadığında kalp durabiliyor’

İleri derecede uyku problemi yaşayan hastaların, cihaz kullanımına önem vermedikleri taktirde hayati bir risk ile karşı karşıya kalabildiklerini vurgulayan Mustafa Naziker, “Bu cihazlar kullanılmadığında hasta, uyku sırasında nefes alamadığı için kalp duruyor.

Eskiden 'Uykusunda ölmüş' gibi tabirler vardı. Bunun sebebi de budur. Doktor tavsiyesi ile bu cihazların kullanımı, bu problemleri büyük oranda çözüyor. Hasta, bu tedaviyi kendi başına yapmamalı.

Bu da ayrı bir risktir. Ölüm riski dahi var. Doktor kontrolünde ve düzenli olarak bu cihazı kullananlarda zamanla bir nebze de olsa iyileşmeler görülebiliyor.

 Ancak bu problemin ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Uyku cihazlarının birçok farklı çeşide sahip olduğunu kaydeden Mustafa Naziker, fiyatların da bununla doğru orantılı olarak değiştiğini belirtti. Naziker, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Hastalığın seviyesi hangi boyutta ise ona göre bir cihaz tavsiye edilir. Bunların dereceleri farklıdır.

Doktor kontrolü ile bunlar belirlenir. Kesin bir fiyat vermek doğru olmaz. Ancak bin 100 liraya da cihazlarımız mevcut, bin 400 liraya da cihazlarımız mevcut. Bunlar değişiyor.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
UykuTedaviBilinçsizRisk
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