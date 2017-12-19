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‘Uyum sağlayıcı iletişim dili kullanın’

Psikolog Mustafa Güral, anne-baba-kardeş ilişkilerinde kendi iç uyumunu sağlayacak sevme, sevilme, anlaşılma, önemsenme, güven duyulma ve benzeri gibi doyum sağlayıcı bir iletişim ortamı yakalayan bireyin, gerek iç huzuru gerekse ‘diğerleri’ ile olan temasını sağlayacak yapıcı iletişim yollarını benimser hale geldiğini söyledi

19 Aralık 2017 Salı 16:32
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‘Uyum sağlayıcı iletişim dili kullanın’

Birçok patolojinin ardında, birçok kitlesel sorunun özünde, kişilik sorunlarının, iletişim ve evlilik çatışmalarının, toplum tarafından onaylanmayan veya huzur bozucu yaşantının ardında uyum bozucu düşünce ve iletişim dinamikleri olduğunu belirten Psikolog Mustafa Güral, “Buradan hareketle aslında öncülleri iyi tanımlayarak birçok münferit olayın önüne geçmek mümkün olabilir. Bu da ailede alınan temel öğretilerle yakından ilişkilidir” dedi.

Psikolog Güral, konuya dair şu bilgileri verdi:

“Çocuğunuzla ilişkili bir çatışma yaşanıyor ise bu durumun çözümünün ebeveynlerden bağımsız düşünülmesi sacın önemli bir ayağını görmezden gelmek anlamını taşır. İş ve evlilik hayatında yaşadığınız bir sorun varsa bunun geçmiş aile bağlarınızdan bağımsız, köklerinizden bağımız değerlendirmeniz eksik değerlendirmeniz anlamını taşır. Yahut iç huzurunuz ile ilgili çözümlemeleriniz için sadece durumsal ve krize bağlı açıklamalarınız yeterli gelmeyebilir. İşte matematik, fizik gibi formel bilimlerde olduğu gibi doğrusal mantık çıkarımları ile anlam vermeye çalıştığımız krizleri kısmen anlamaya ve sadece bir yönünü çözümlemeye yeterli olabilir.

İlişkiler ve insanla ilgili çözümlemeler daima döngüsel ve birçok yönü ile ele alınabildiğinde yeterince açıklanabilir hale gelir ve müdahale/çözüm mümkün hale gelir. Sorun çıkarması muhtemel öncülleri okumak, ipuçlarını görebilmek nitelikli gözler ile mümkün olur. Birçok kişi sorun derinleştikten sonra ya da çözümsüz hale geldiğinde, kördüğüm aşamasında psikologa gitmeyi seçer.

Oysaki öncülleri fark etmek için dahi işbirliği yapıyor olmak birçok meseleyi yaşanmadan önleyebileceği gibi, sorun yaşayan kişilerin zaman kayıplarını, maddi külfetlerini de azaltan önemli bir araç olacaktır.

Örneğin evlilik sorunlarının çözümü için krizin olmasını beklemek yerine evlenmeden önce çift/aile danışmanlığı almak bireylerin birbirlerini, iletişim yollarını, çözüm için izledikleri yolları, mizaç özelliklerini tanıyor/tanımlıyor ve çözüm odaklı yeni yollar öğreniyor olmaları evlilik hazırlığı için önemli bir adım olabilir.

Ya da sınava hazırlanacak birey sınav kaygısı deneyimini henüz yaşamamışken performansını arttırmak adına yardım almayı seçebilir.”
İHA

Anahtar Kelimeler:
Psikolog Mustafa GüralAnneBabaKardeşUYUMSevilmeAnlaşılmaGüvenIletişim
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