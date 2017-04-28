Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini öldürdü

Bursa 'da uyuşturucu bağımlısı bir genç , tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Olay önceki gece Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya sokakta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Aykut S.(24) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Nevin S.(55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle annesinin boğazını önce bir örtüyle sıkan Aykut S. boğuşarak kurtulmaya çalışan annesini elleriyle boğarak öldürdü. Annesini öldürdükten sonra sokağa çıkarak 'Annemi öldürdüm' diye bağıran katil zanlısı çevrede bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen ekipler Nevin S.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken yaptıkları incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Aykut S. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Nevin S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adam yaralama ve uyuşturucu madde suçlarından girdiği ceza evinden yeni çıkan uyuşturucu bağımlısı Aykut S.'nin ağabeyinin de 10 yıl önce aynı evde kendini astığı öğrenildi. Şüpheli Aykut S.'nin ilk alınan ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını, bunun için istihareye yattığını ve gördüğü rüyanın etkisiyle annesini öldürdüğünü belirtti. İHA