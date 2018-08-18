Uyuşturucu kullanma yaşı 8'e düştü

Dernekten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla ve toplumdaki olumsuzluklarla mücadele eden TTD Genel Başkanı Bilal Ay'ın görüşlerine yer verildi.

İstanbul'da hayatında bir kez olsun uyuşturucu kullanmış 500 bin kişi olduğunu öngördüklerini ifade eden Ay, uyuşturucu konusunda yapılan araştırmaları titizlikle takip ettiklerini, uzmanları dinlediklerini, bağımlılar ve aileleriyle diyalog kurduklarını aktardı.

Ay, "İstanbul'un nüfusunu 15 milyon değil, 20 milyon bile saysak her 40 kişiden birisi uyuşturucuya bulaşmış. Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul'da 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor. İnanması güç ama uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar indi. Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair bilgi veren Ay, sentetik uyuşturucunun bir kerede bağımlılık yaptığını, 10 gün içerisinde beynin yüzde 60'ını yok ettiğini ve 3 sene içerisinde de öldürdüğünü belirtti.

Bilal Ay, uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğuna işaret ederek, "Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşaması maalesef yok" değerlendirmesini yaptı.

AA